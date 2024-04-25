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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جابر القرموطي: تحرير سيناء ذكرى ستظل محفورة في التاريخ

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، على احتفالات الدولة بتحرير سيناء.

وقال خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن تحرير سيناء ذكرى ستظل محفورة في التاريخ.

وأضاف: "عندما كنا في القرية ونحن صغار كنا نبدأ يوم عيد تحرير سيناء بالأغاني الوطنية، على الراديو أو التليفزيون، ونستمتع بهذه الذكرى العطرة بمجموعة أغاني وأفلام قيمة".

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الأغاني لذكرى تحرير سيناء الغالية للراحل عبدالحليم حافظ والفنانة شادية، موضحًا أن الموضوع ليس مرتبط بفيلم أو راوية درامية بقدر ما هو مرتبط بتاريخ بلد بالكامل.

سي بي سي تحرير سيناء

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