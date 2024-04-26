الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جابر القرموطى: احتجاجات الطلاب بجامعات أمريكا كشفت ازدواجية المعايير تجاه قضية فلسطين

جابر القرموطي
جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الأمريكية تكشف عن ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية.

ازدواجية المعايير 

وأكد الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الشرطة الأمريكية قامت باقتحام جامعة للقبض على الطلاب الذين يقومون بالاحتجاج اعتراضًا على ما يحدث في فلسطين.
وأضاف في حديثه، أن هذا الاقتحام إذا حدث في إحدى الجامعات المصرية أو العربية لتحدث الأخضر واليابس في العالم، لذا هذه الواقعة خير دليل على أن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية الغربية كذبة.

أحداث 7 أكتوبر 

وأشار إلى أن ما حدث بعد أحداث 7 أكتوبر بمثابة زلزال للبشرية، حيث أوضحت الحرب على غزة الآن مدى النفاق العالمي، وأن شعارات حقوق الإنسان ما هي إلا شعارات وهمية ليس لها تطبيق واقعي يذكر.

جابر القرموطي مانشيت سي بي سي اقتحام إحدى الجامعات الأمريكية الاعلامي جابر القرموطي ازدواجية المعايير

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