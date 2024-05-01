وسام أبوعلى يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى بدورى نايل

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلي في مباراة الجولة الـ20 لبطولة دوري نايل.

ويقود وسام أبوعلي هجوم الأهلي في مباراة اليوم، وبجواره الثنائي أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي بدوري نايل

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلي، أحمد عبدالقادر.

ويسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات مرة أخرى وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد الخسارة التي تلقاها في المباراة الماضية بالدوري الممتاز أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما يرغب الإسماعيلي في الانتقام من الخسارة التي تلقاها أمام الأهلي في مباراة الدور الأول وتحقيق الفوز والخروج من النتائج السلبية التي حققها الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري.

يدخل الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حسم تأهله لنهائى دوري أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين ليضرب موعدًا ناريًا مع الترجى التونسى في مايو الجاري.

ويملك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.