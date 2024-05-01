الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وسام أبوعلى يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى بدورى نايل

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلي في مباراة الجولة الـ20 لبطولة دوري نايل.

ويقود وسام أبوعلي هجوم الأهلي في مباراة اليوم، وبجواره الثنائي أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي بدوري نايل

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلي، أحمد عبدالقادر.

ويسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات مرة أخرى وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد الخسارة التي تلقاها في المباراة الماضية بالدوري الممتاز أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما يرغب الإسماعيلي في الانتقام من الخسارة التي تلقاها أمام الأهلي في مباراة الدور الأول وتحقيق الفوز والخروج من النتائج السلبية التي حققها الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري. 

يدخل الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حسم تأهله لنهائى دوري أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين ليضرب موعدًا ناريًا مع الترجى التونسى في مايو الجاري.

ويملك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

وسام أبو علي الاهلى الاسماعيلى دوري نايل تشكيل الأهلى مباراة الأهلي والإسماعيلي

مواد متعلقة

الدخول لقائمة عظماء دورى الأبطال.. ماذا ينتظر مبابى فى مواجهة بروسيا دورتموند؟

خوفا من "فيفا".. ديل بوسكى رئيسا للجنة الإشراف على الاتحاد الإسبانى لكرة القدم

زيدان يتحدث عن ذكرياته ضد بايرن ميونخ فى 2000 ومع أنشيلوتى

الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل فى ريال مدريد

قبل موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد.. ماذا يحدث فى مواجهات توخيل وأنشيلوتى؟

فأل خير وصدام متكرر بنصف النهائى.. تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد

3 نجوم قد يحسمون نصف نهائى أبطال أوروبا لـ ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

الليلة.. ريال مدريد يصطدم بـ"بايرن ميونخ" بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين