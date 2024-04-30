فأل خير وصدام متكرر بنصف النهائى.. تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد

يصطدم اليوم ريال مدريد بنظيره بايرن ميونخ في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.



ريال مدريد توج بدوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات عبر خلالها على حساب فريق بايرن ميونخ.



وترصد "الدستور" تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد.

أولى مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد كانت في موسم 1975-1976 بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، وتعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، ثم انتصر بايرن ميونخ في الإياب بهدفين دون رد.

وفاز بايرن ميونخ بهذه النسخة على حساب فريق سانت إيتيان بهدف دون رد.



وجاءت المواجهة الثانية بنصف نهائي نفس البطولة في موسم 1986-1987، وانتصر بايرن ميونخ ذهابًا بأربعة أهداف لهدف، ثم فاز ريال مدريد إيابًا بهدف دون رد؛ وتأهل بايرن للمباراة النهائية وخسرها أمام بورتو بهدفين لهدف.

ثم التقيا في ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري في موسم 1987-1988، وانتصر بايرن ميونخ ذهابًا بثلاثة أهداف لهدفين، ثم فاز ريال مدريد على ملعبه بهدفين دون رد، وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي وودعه أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي.

وبالمسمى الجديد للبطولة، دوري أبطال أوروبا، كانت أولى مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في موسم 1999-2000 في دور المجموعات.

وفاز بايرن ميونخ ذهابًا بأربعة أهداف لهدفين، وكرر فوزه إيابًا بأربعة أهداف لهدف.

وتأهلا سويًا من دور المجموعات، والتقيا مرة أخرى في الدور نصف النهائي للبطولة وفاز ريال مدريد بهدفين دون رد على ملعبه، ثم انتصر بايرن ميونخ على ملعبه بهدفين لهدف وتأهل ريال مدريد للنهائي بأفضلية الهدف خارج الأرض، وفاز بالبطولة على حساب مواطنه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد.

وتكررت المواجهة بينهما في الموسم التالي 2000-2001، في نصف نهائي أبطال أوروبا، وفاز بايرن ميونخ ذهابًا بهدف دون رد، ثم كرر انتصاره بهدفين لهدف في الإياب.

وتوج بايرن ميونخ في هذا الموسم بالبطولة على حساب فريق فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وفي موسم 2001-2002 التقى بايرن ميونخ وريال مدريد في ربع النهائي.

وفاز بايرن ميونخ في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، على ملعبه، وفي الإياب على ملعب ريال مدريد انتصر ريال مدريد بهدفين دون رد وتأهل أيضًا بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وفي هذه النسخة توج ريال مدريد باللقب على حساب باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.

والتقى ريال مدريد وبايرن ميونخ مجددًا في موسم 2003-2004 بدور الـ16 لأبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان على ملعب أليانز أرينا بهدف لكل منهما، ثم فاز ريال مدريد في الإياب بهدف دون رد.

وودع ريال مدريد هذه النسخة من الدور ربع النهائي أمام فريق موناكو الفرنسي.

وغابت مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد في الموسمين التاليين قبل أن تعود في موسم 2006-2007، بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد في الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين، ثم انتصر بايرن ميونخ في الإياب بهدفين مقابل هدف، وتأهل بايرن ميونخ بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

وودع بايرن ميونخ هذه النسخة من ربع النهائي أمام ميلان الإيطالي.

والتقى ريال مدريد ببايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لنسخة 2011-2012 بدوري أبطال أوروبا، وفاز بايرن ميونخ ذهابًا بهدفين مقابل هدف، ثم انتصر ريال مدريد إيابًا بنفس النتيجة، وحسمت ركلات الترجيح التأهل لبايرن ميونخ بنتيجة 4-3.

وخسر بايرن ميونخ نهائي هذه البطولة أمام تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وتواجه ريال مدريد مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2013-2014 وفاز ريال مدريد ذهابًا بهدف دون رد، وكرر فوزه إيابًا بأربعة أهداف دون رد.

وفاز ريال مدريد بهذه البطولة على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

والتقى الفريقان مرة أخرى في ربع نهائي نسخة 2016-2017، وفاز ريال مدريد في الذهاب بهدفين لهدف، ثم انتصر بايرن ميونخ بنفس النتيجة في الإياب، واحتكم الفريقان للوقت الإضافي الذي حسم ريال مدريد الفوز به بنتيجة 4-2.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة على حساب يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف.

وكانت آخر مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بنصف نهائي موسم 2017-2018.

وفاز ريال مدريد ذهابًا بهدفين مقابل هدف، على ملعب بايرن، وتعادلا على ملعب ريال مدريد بهدفين لمثلهما وتأهل ريال مدريد للنهائي وفاز باللقب على حساب ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

إجمالًا، التقى ريال مدريد وبايرن ميونخ في 26 مباراة؛ انتصر بايرن في 12 مقابل 11 فوزًا لريال مدريد وحسم التعادل 3 مباريات.

سجل هجوم كلا الفريقين 42 هدفًا في مرمى الآخر.