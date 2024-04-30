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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

زيدان يتحدث عن ذكرياته ضد بايرن ميونخ فى 2000 ومع أنشيلوتى

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن ذكرياته في مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ الليلة في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا، في العاشرة مساءً.

وقال زيدان في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: "إذا كانت هناك مباراة أتذكرها بين ريال مدريد وبايرن ميونخ فهي مباراة نصف نهائي عام 2000، ريال مدريد لم يكن جيدًا في بطولة الدوري، وأنهاها في المركز الخامس، وأنيلكا لم يكن كذلك".

وكانت أولى مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في موسم 1999-2000 في دور المجموعات.

وفاز بايرن ميونخ ذهابًا بأربعة أهداف لهدفين، وكرر فوزه إيابًا بأربعة أهداف لهدف.

وتأهلا سويًا من دور المجموعات، والتقيا مرة أخرى في الدور نصف النهائي للبطولة وفاز ريال مدريد بهدفين دون رد على ملعبه، ثم انتصر بايرن ميونخ على ملعبه بهدفين لهدف وتأهل ريال مدريد للنهائي بأفضلية الهدف خارج الأرض، وفاز بالبطولة على حساب مواطنه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد.

وأضاف: "أنيلكا كان خارج الفريق ولكن كان يجب عليه أن يلعب نصف النهائي وفي مباراتي الذهاب والإياب لعب بشكل جيد للغاية وسجل أهدافًا حاسمة منحت ريال مدريد التأهل".

وعن المواجهات التي خاضها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في 2014، 2017، 2018: "المباريات التي خضناها ضد بايرن كانت دائمًا رائعة، هذه هي المباريات التي دائمًا أردنا أن نلعبها لأن بايرن كان فريق تنافسي وقوي جدًا جدًا".

وفي تلك المواجهات كان زين الدين زيدان، مدربًا مساعدًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني، الليجا، برصيد 84 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وخلفهما فريق جيرونا في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

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