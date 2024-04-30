قبل موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد.. ماذا يحدث فى مواجهات توخيل وأنشيلوتى؟

يلتقي اليوم فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.

ويدخل توماس توخيل مباراته الـ13 مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، والـ66 بنفس البطولة مع مختلف الأندية التي قادها خلال مسيرته.

وعلى الجانب الآخر، يدخل كارلو أنشيلوتي مباراته الـ61 بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والـ202 بنفس البطولة مع مختلف الأندية التي قادها.

وترصد "الدستور" تاريخ مواجهات توماس توخيل وكارلو أنشيلوتي في مختلف البطولات.

المواجهة الأولى بين توخيل وأنشيلوتي كانت في نهائي بطولة كأس السوبر الألماني لموسم 2016-2017، وانتصر بايرن ميونخ تحت قيادة أنشيلوتي بهدفين دون رد.

وتكررت المواجهة في بطولة الدوري الألماني بنفس الموسم، وفاز بروسيا دورتموند في الجولة الـ11 بهدف دون رد، ثم فاز بايرن ميونخ في الإياب بالجولة الـ28 بأربعة أهداف لهدف.

والتقى الفريقان مجددًا بكأس ألمانيا بالدور نصف النهائي، وفاز بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين.

وفاز بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس ألمانيا على حساب أينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف.

أما المواجهة الأولى بينهما في دوري أبطال أوروبا، كانت بين باريس سان جيرمان بقيادة توخيل، ونابولي بقيادة أنشيلوتي، في دور المجموعات لنسخة موسم 2018-2019.

وتعادل باريس سان جيرمان مع نابولي بهدفين لكل منهما في الذهاب، ثم تكرر التعادل بهدف لكل فريق في الإياب.

وانتقلت المواجهة بين أنشيلوتي وتوخيل للدوري الانجليزي بتولي توخيل تدريب تشيلسي، وأنشيلوتي لإيفرتون.

وانتصر تشيلسي بقيادة توخيل على إيفرتون بقيادة أنشيلوتي بهدفين دون رد في الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي موسم 2020-2021.

والتقى الفريقان في موسم 2021-2022 بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في الذهاب، ثم انتصر تشيلسي إيابًا بثلاثة أهداف لهدفين وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي وفاز باللقب في هذه النسخة.

إجمالًا، واجه توماس توخيل كارلو أنشيلوتي في 9 مباريات سابقة، انتصر توخيل في 4 مباريات، وفاز أنشيلوتي في 3 مباريات وتعادلا مباراتين.