الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الدستور يكشف بالصور.. هلي يقضي مصطفى شعبان شهر العسل بالخارج؟

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

أصبح النجم مصطفى شعبان الأعلى بحثا حاليا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد خبر عقد قرانه على هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة عمرو دياب السابقة.

حقيقة زواج مصطفى شعبان

وانتشرت أخبارا عن زواج الفنان مصطفى شعبان وسفره لقضاء شهر العسل بالخارج خلال الفترة الحالية وفقا لما نقله البعض وذلك بعدج الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني الأخير “المعلم” والذي عرض على شبكة تليفزيون الحياة بشكل حصري.

تفاصيل عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر.. أقيم قبل شهرين فى حفل محدود (خاص)

وعلم «الدستور» من مصادره الخاصة أن الفنان مصطفى شعبان لم يقم حفل زفاف حتى الآن وأنه متواجد رفقة الفنان ماجد المصري بمدينة عنابة بالجزائر بمفرده دون تواجد فريق عمله أوي أي فتاة.

وأضافت المصادر، أن هناك عدد كبير من الجمهور الجزائري احتفى بالفنان الكبير مصطفى شعبان خلال الساعات الماضية في حفل استقبال مميز، وينشر الدستور مجموعة من الصور من حفل الاستقبال نظرا للجماهيرية العالية لدى مصطفى شعبان في الجزائر.

وتابعت المصادر أن خبر عقد القران هو حقيقي لكن حتى الآن لم ينظم الفنان مصطفى شعبان حفل زفافه ولم يصطحب هدى الناظر معه في أي جولة خارجية حتى الآن.

مسلسل المعلم

ومن ناحية أخرى، عرض مؤخرا للفنان مصطفى شعبان مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، وقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.
 

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حقيقة زواج مصطفى شعبان مصطفى شعبان محركات البحث هدى الناظر الجزائر

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