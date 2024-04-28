الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة. وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، منها السفينة (WADI ALMOLOUK) التي ترفع علم مصر، وتبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا. السفينة قادمة من روسيا وتحمل حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18303 طن تشمل: 1200 طن علف، 11254 طن يوريا، 3000 طن صويا، 1977 طن كلينكر، و872 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62147 طن تشمل: 6334 طن قمح، 15845 طن ذرة، 786 طن خشب زان، 5450 طن خردة، 7886 طن حديد، 7000 طن كسب صويا، 2690 طن زيت طعام، 2400 طن مولاس، 3856 طن سلاج، و9900 طن بضائع متنوعة. 

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة، وكان عدد الحاويات الواردة 455 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2307 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48057 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186791 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5221 حركة. وقد تابع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، حركة تداول السفن.

ميناء دمياط تاريخ ميناء دمياط بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناءدمياط أحداث دمياط دمياط

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