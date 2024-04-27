السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على 17 فدانا تابعين للثروة السمكية في دمياط

الثروة السمكية
الثروة السمكية

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، عن بدء الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدي الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب، لافتة إلى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة.


 

وفى هذا السياق، تلقت المحافظ،  تقريرًا حول نتائج أولى حملات الأسبوع من انطلاق الموجة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لحالة تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ١٧ فدانا ٢١ قيراط و١٨ سهم، مشيرة إلى وصول إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٢٩ حالة بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع وتنفيذ ١٦٣ قرار إزالة باجمالى مساحة ١٦٢٠ متر طولى و١٧ فدانا و٢١ قيراط و٧ أسهم.


وأشارت محافظ دمياط مجددًا، إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدي لأى محاولات للتعدى على أراضي الدولة.

الثروة السمكية أملاك الدولة 75 طلبا علي أراضي أملاك الدولة أحداث دمياط مساحة السياق

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