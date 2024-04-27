أسبوع الآلام 2024.. تعرف على تفاصيله

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، أسبوع الآلام والذي يعد الأسبوع الأقدس للكنيسة.

ويحتفل الأقباط خلال هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، والذي يعد أقدس أيام السنة

أسبوع الألام 2024

وأسبوع الآلام هو أسبوع يحتفل فيه المسيحيون بدخول يسوع القدس وإنشاء سر التناول وصلب يسوع وموته ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة.

ويبدأ الأقباط الاحتفال بأسبوع آلام السيد المسيح، وأحد الشعانين هو "أحد السعف أو أحد الشعانين"، وهو يوم "الأحد" السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس.

أسبوع الألام 2024

ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد الزيتون لأن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة فى أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر، أى أنهم استقبلوا المسيح كمنتصر.

وكلمة "شعانين" تأتي من الكلمة العبرانية "هو شيعه نان"، والتي تعنى يا رب خلص، ومنها تشتق الكلمة اليونانية "أوصنا" وهي الكلمة التي استخدمت في الإنجيل من قبل الرسل والمبشرين، وهي أيضًا الكلمة التي استخدمها أهالي أورشليم عند استقبال المسيح في ذلك اليوم.

أسبوع الألام 2024

ومع بدء أسبوع الآلام، بدأت إجراءات أمنية مكثفة، بجميع الكنائس على مستوى جميع المحافظات المصرية، بتنسيق من الكنائس، وتستمر حتى عيد القيامة، الأحد 24 إبريل، لتأمين الأقباط والحفاظ على سلامتهم خلال فترة الاحتفالات.

ويشهد محيط الكنائس القبطية الأرثوذكسية والأديرة على مدار7 أيام متتالية، إجراءات أمنية مكثفة، تتضمن تمشيط الشوارع الجانبية، والتنبيه بعدم التجمّع أمامها عقب احتفالات الأقباط خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى عدم ترك سيارات بالقرب من الأسوار، وإبلاغ الأمن عن أي أجسام غريبة، وعدم حمل ألعاب نارية أو شماريخ أو محدثات صوت أثناء دخول الكنائس، وتشمل التأمينات المكثفة، نشر قوات حراسة مدعمة بقوات من الأمن المركزي ومدرعات الشرطة، والاستعانة بخبراء المفرقعات، ونشر البوابات الإلكترونية لتأمين الاحتفالات.

أسبوع الألام 2024

أما عن دور الكنيسة القبطية، فتبدأ بنشر فرق كشافة وتفعيلها خلال فترة أسبوع الآلام بجملته، وحتى يوم عيد القيامة المجيد، لتنظيم الكنيسة بالداخل وتأمينها لمساعدة قوات الأمن.

خريطة البابا

وكشفت مصادر كنسية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، مشيرة إلى أن قداسة البابا لن يتراس قداس أحد الشعانين، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، هذا العام، مرجحًا أنه يترأس قداس احد الشعانين بدير مارمينا بمريوط أو من بيت الكرمة بكينج مريوط

وأضافت أنه من المقرر أن يقضي خلوته عقب انتهاء صلوات قداس عيد أحد الشعانين يتوجه البابا إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون كعادة بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقضاء خلوة أسبوع الألام ومتابعة احوال الكنيسة

وتابعت المصادر الكنسية أن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية سيترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، والذي يتمم فيه طقس غسل الأرجل، على أن يتجه صباح الجمعة العظيمة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لترؤس صلواتها بها والتي تستمر على مدار 12 ساعة.

ولفتت المصادر الكنسية إلى أن البابا تواضروس الثاني يترأس مساء السبت قداس عيد القيامة المجيد 4 مايو 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

وقالت مصادر كنسية في تصريحات لـ " الدستور"، إن عدد من الوزراء والنواب وكبار رجال الدولة سيشاركون في قداس عيد، مضيفًا أنه يترأس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي على أن يتجه إلى الدير مساء 5 مايو، والتي مقرر أن يضيف خلالها خميرة زيت الميرون في قداس شم النسيم بدير وادي النطرون

ولفتت المصادر الكنسية إلى أنه انتهت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في توزيع دعوات عيد القيامة المجيد، وذلك لحضور قداس العيد الخاص بالبابا تواضروس الثاني، إذ اعتاد البابا منذ توليه أن يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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