السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31

حالة الطقس فى مصر
حالة الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية 

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 

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أمطار رعدية بعدد من المناطق.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس السبت

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غيوم وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تحذر سكان هذه المناطق من طقس الساعات المقبلة (صور)

 درجات الحرارة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18 

دمنهور 31 17

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18 

الزقازيق 31 18 

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 24 17 

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 30 20

نخل 29 13 

كاترين 26 12

الطور 29 20

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 24 17

العلمين 24 16

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 30 15

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 24

حلايب 29 23

أبو رماد 29 23 

رأس حدربة 30 24

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 21

قنا 36 23 

الأقصر 37 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 36 24

الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدا محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى طقس حار نهارا هيئة الأرصاد الجوية

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