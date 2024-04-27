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الكرازة

موعد احتفال الكنائس المصرية بـ"أربعاء أيوب"

كنيسة
كنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال الكنائس المصرية بأربعاء أيوب او فيما يعرف بأربعاء البصخة المقدسة إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، أسبوع الآلام والذي يعد الأسبوع الأقدس.

موعد احتفال الكنائس المصرية بـ«أربعاء أيوب»

نعرض موعد احتفال الكنائس المصرية بـ«أربعاء أيوب» والذي يتم الاحتفال به يوم في 1 مايو 2024، بأربعاء البصخة والمعروف بـ"أربعاء أيوب"، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بـ"أسبوع الآلام"، والذي بدأته الأحد الماضي ويستمر حتى الجمعة الحزينة.

ويعرف أربعاء البصخة بأربعاء أيوب، والذي فيه تقرأ الكنيسة ميمر أيوب الذى احتمل البلايا وصبر عليها، واليوم نرى السيد المسيح مثل أيوب وقد بدأت المشاورات مع يهوذا واقترب من آلام الصليب.

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أربعاء أيوب

وقال الباحث القبطي أشرف ايوب في دراسة له: إنه أربعاء ايوب تتذكر الكنيسة فى هذا اليوم تشاور يهوذا مع اليهود لتسليمهم السيد المسيح، حيث بدأ الكتبة والفريسيون يتشاورون عليه ليهلكوه، وذهاب يهوذا إلى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة. 

وتابع: ويسمى هذا اليوم بأربعة أيوب نسبة إلى المعتقد الشعبى أن النبى أيوب شفى فى هذا اليوم من أمراضه باغتساله ودعك جسمه بنبات يسمى رعرع وبالتالى سمي رعرع أيوب وفى بعض مناطق البحث يسمى نبات الغبيرة وهو ينمو بجانب حشائش الحلف. وفى هذا اليوم يذهب البعض إلى النيل أو أى مجرى مائى للاستحمام فيه، أو يستحمون فى منازلهم مستخدمين نبات الغبيرة كما فعل أيوب وشفى يفعلون هم طلبا للشفاء أو الوقاية.

ولفت: ان هذه الطقوس شاعت وانتشرت شعبيا لأن الماء أحد العناصر الشهيرة، كرمز للطهارة والنظافة والبداية والميلاد الجديد، وأيضا رمز الحياة والنبات بما فيه من خضرة. ويرمز إلى الخير والنماء والخصوبة المتجددة، والثقافة الشعبية تولي هذه الرموز أهمية كبري. وهناك رأى آخر فى تسمية هذا اليوم (بأربعاء أيوب) لأن قصة أيوب تقرأ فى الكنيسة ويربط بينه وبين المسيح.

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أكل الفريك

وهناك عادة شعبية فى هذا اليوم هى أكل الفريك، والفريك هو القمح قبل نضجه تماما ويكون لونه أخضرا، وأيام أربعاء أيوب تتزامن مع موسم الفريك، ويتم طهيه مع الطماطم (التقلية) ليؤكل فى هذا اليوم.

وبدأ الأقباط أسبوع الآلام، الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

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