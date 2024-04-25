الخميس 25 أبريل 2024
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هل توجد أدلة لتواجد أثرى إسرائيلى فى مصر؟.. زاهى حواس يجيب

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أنه لا توجد أدلة لتواجد أثري إسرائيلي في مصر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه ليس هناك أي دليل على وجود فرعون موسى أو اليهود في الآثار المصرية، رغم وجود لوحة بني إسرائيل في مصر.

وأضاف عالم الآثار أنه لم يطلق أي تصريحات ضد الكتب السماوية اليهودية، مشيرا إلى أن الدولة رممت المعابد اليهودية في مصر، والدولة مهتمة بذلك على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكمل: “لا يمكن تحديد من هو فرعون الخروج ولا يوجد أي دليل على ذلك، وإسرائيل تكذب حول وجود برديات على وجود آثار لها، ولا علاقة لبني إسرائيل ببناء الأهرامات”.

واختتم زاهي حواس قائلا: “أتحدث بشكل علمي وهم يغيرون الحقائق، وأطلقوا عني أني عدو السامية خلال تواجدي في أمريكا”.

إسرائيل بني إسرائيل في مصر لكتب السماوية اليهودية السيسي

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