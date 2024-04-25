حورية فرغلي لـ"الدستور": رابونزل تشبهني في حياتي الشخصية

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها البالغة لتجسيدها شخصية رابونزل بالعربي على مسرح الهوسابير، وهي من أميرة ديزني الشهيرة والتي كانت شخصية رئيسية ضمن أحداث فيلم Tangled، والتي حققت نجاح كبير بعرضها وتفاعل معها الحضور، متابعة: "براءة رابونزل جذبتني لتجسيدها، والمسرح له رهبة خاصة"

حورية فرغلي: وجدت البراءة في شخصية روبنزل من خلال تجسيدي لها

وتابعت حورية فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أول مرة في حياتي اشتغل مع الأطفال والعمل معهم ليس سهلًا، والأطفال كانت مركزة معايا وحافظين القصة، ولم أرغب في تغيير لون شعري للأصفر لأنه لم يليق بيّ، فقررنا أن يكون لون شعري بني تحت قصة أن الأميرة سحرتني وغيرته لهذا اللون البني".

وعن التشابه بينها وبين رابونزل، أضافت: "البراءة جمعت بيننا، كما أنني ظُلمت في حياتي مثلها، من ناحية موت حب حياتي قبل فرحي، وما فعلته معي بسمة وهبة وظلمها ليّ واتهامهي بتناول المخدرات".

وتجسد الفنانة لبنى ونس شخصية "جوثيل" الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

شخصية رابونزل الحقيقية

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي

يجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل “أيام”، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: "أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة".