نزار الفارس يكشف لـ"العرافة" تفاصيل خلافه مع الفنانة حورية فرغلى

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه صور 200 حلقة تليفزيونية، ولا يوجد أى خلاف معه ومع ضيوفه، مشيرًا أن الضيوف الكبار الذين يأتون إلى برنامجه يقدرهم ويحترمهم بصورة كبيرة.

أزمة نزار الفارس وحورية فرغلي

وأكد نزار الفارس، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن حلقته مع الفنانة حورية فرغلي كانت مليئة بمشاعر المحبة والتقدير والاحترام، معلقًا: "بالنسبة لمقطع طلب الزواج من الفنانة حورية فرغلي، الذى أثار الجدل، حلقتي معها كانت جميلة، وهي فنانة عظيمة وراقية وفين الغلط اللي حصل".

حب الشهرة

وأضاف في حديثه، أنه لم يستغل حورية فرغلي من أجل الترند على الإطلاق، مثلما يقول الكثيرون، معبرًا: "حورية فرغلي حبت الحلقة جدًا، وأنا كذلك والمشاهد استمتع بها".

وتابع الإعلامي نزار الفارس: "حورية فرغلي صديقتي وأي خلاف ما بيني وبينها بسيط".