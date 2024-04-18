الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حورية فرغلي تعلن مواعيد عرض مسرحية "رابونزل بالمصري"

مسرحية رابونزل بالعربي
مسرحية رابونزل بالعربي

أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن مواعيد عرضه مسرحيتها "رابونزل بالمصري"، مُشيرًة إلى أنه من المقرر عرضها علي مسرح الهوسابير  يوم 19 و20 أبريل حصريا ولأول مره علي المسرح الهوسابير في مسرحية Rapunzel بالمصري.

تفاصيل مسرحية رابونزل بالعربي

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.
 
وكشف حورية فرغلي عن البوستر الرسمي لـ "رابونزل بالمصري" عن شخصية لبنى ونس في زي "جوثيل" الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

شخصية رابونزل الحقيقية

وظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي

كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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تفاصيل مسلسل أيام لـ حورية فرغلي

في إطار درامي، يتناول المسلسل قصة (عبير) التي تعيش في بيت عمها (رياض أبو الدهب) وفي رعايته بعدما أصبحت يتيمة، لكن زوجة (رياض) تحاول إبعاد (عبير) عن بيت عمها طمعًا في اﻻستيلاء على ثروته.

ونشرت حورية، صورة لها مع فريق عمل المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل تيم بجد أنا مبسوطة وأنا معاكم إخواتي وإن شاء الله نجاح يفرح قلبكم".

 

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