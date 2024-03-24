الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حورية فرغلي ترفض الإجابة عن السؤال السري: ندمت إني جيت البرنامج

حورية فرغلي
حورية فرغلي

رفضت الفنانة حورية فرغلي، الإجابة على سؤال فقرة "سرك في بير"، ضمن فقرات حلقة برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأحد.

وأكدت حورية فرغلي، خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها لن ترد على سؤال الفقرة، مرددة: "أنا مش هرد على السؤال وندمانة إني جيت البرنامج دة".

وظهرت ملامح الفنانة حورية فرغلي متأثرة بصيغة السؤال، موجهة حديثها للإعلامية بسمة وهبة: "أنا زعلانة منك أنا من أول الحلقة وأنا عمالة أدافع عن نفسي هو أنا ينفع أمشي".


وعن حقيقة ارتباطها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أوضحت أنها لم ترتبط به سواء خطوبة أو زواج، مؤكدة أنها لاتعرف عن هيثم أحمد زكي شيئا من عام 2014، لافتة إلى أن سبب القطيعة بينهما كان بسبب أن الراجل "مد إيده" عليها.

وتابعت: "أنا معرفش خطيبته ليه تطلع وتديني أوامر متكلمش عن هيثم، ده كان بيحبني من قبل ما تتولدي يابنتي".
 

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي برنامج العرافة العرافة الإعلامية بسمة وهبة

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