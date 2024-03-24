حورية فرغلي: اللي قالته أمينة خليل عيب وزعلي كان على والدتي

علقت الفنانة حورية فرغلي، على تصريح الفنانة أمينة خليل بعدما صرحت الأخيرة بأنه لا توجد علاقة قرابة تربطهما لكنهما "نسايب من بعيد".

وقالت حورية فرغلي، في حوارها ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة،: "لما ماما تبقى بنت خالة والدة أمينة خليل نبقى نسايب ازاي يعني، أنا مضايقتش عشان نفسي بس زعلت على زعل ماما اللي اتقال دة عيب".

وأوضحت أنه لايوجد مرة تقابلا فيها سويا، قائلة: "قابلتها مرة، كنت مع دينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن، وأمينة خليل جات وسلمت عليها وسلمت عليّ زي حد غريب ومحاولتش تكلمني تاني، رغم إني كنت متخيلة إن هيبقى في ود".

ورفضت الفنانة حورية فرغلي، الإجابة على سؤال فقرة "سرك في بير"، ضمن فقرات حلقة برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأحد.

وأكدت حورية فرغلي، خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها لن ترد على سؤال الفقرة، مرددة: "أنا مش هرد على السؤال وندمانة إني جيت البرنامج دة".