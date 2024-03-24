الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حورية فرغلي: اللي قالته أمينة خليل عيب وزعلي كان على والدتي

حورية فرغلي
حورية فرغلي

علقت الفنانة حورية فرغلي، على تصريح الفنانة أمينة خليل بعدما صرحت الأخيرة بأنه لا توجد علاقة قرابة تربطهما لكنهما "نسايب من بعيد".

وقالت حورية فرغلي، في حوارها ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة،: "لما ماما تبقى بنت خالة والدة أمينة خليل نبقى نسايب ازاي يعني، أنا مضايقتش عشان نفسي بس زعلت على زعل ماما اللي اتقال دة عيب".

وأوضحت أنه لايوجد مرة تقابلا فيها سويا، قائلة: "قابلتها مرة، كنت مع دينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن، وأمينة خليل جات وسلمت عليها وسلمت عليّ زي حد غريب ومحاولتش تكلمني تاني، رغم إني كنت متخيلة إن هيبقى في ود".

ورفضت الفنانة حورية فرغلي، الإجابة على سؤال فقرة "سرك في بير"، ضمن فقرات حلقة برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأحد.

وأكدت حورية فرغلي، خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها لن ترد على سؤال الفقرة، مرددة: "أنا مش هرد على السؤال وندمانة إني جيت البرنامج دة".

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي أمينة خليل الفنانة أمينة خليل العرافة برنامج العرافة

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني مقابل 40 محتجز في غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

حورية فرغلي تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي

كيف تحصل على نقود جديدة في العيد؟ إليك التفاصيل

حسام حسن يستقر على خطة مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى