كاتب صحفى: تنمية سيناء لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن حديث الرئيس السيسي اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء يوجه الشعب المصري إلى البناء والتنمية.

الشعب المصري قدم العديد من التضحيات لعودة أرض سيناء

وأضاف "يعقوب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الشعب المصري قدم العديد من التضحيات لعودة أرض سيناء تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وأكد أن تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، هى الرسالة المهمة جدًا التي يبعث بها الرئيس السيسي، سواء لمصر أو للعالم كله، مشيرًا إلى أن التنمية والبناء أساس كل الخطط المستقبلية التي تنتهجها الدولة المصرية.

الدولة اتبعت استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب في سيناء والقضاء عليه

وأشار إلى أن الدولة اتبعت استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب في سيناء والقضاء عليه، ثم جاءت مرحلة التنمية والبناء، حيث تمت إقامة مشروعات تنموية وبنية تحتية تتجاوز 800 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية.

ونوه بأن تنمية سيناء لها مردود إيجابي جدًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن كل القطاعات في سيناء كانت لها نصيب من التنمية الشاملة.