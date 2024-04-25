الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

نائب رئيس "مصر أكتوبر": ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة فى وجدان كل مصرى

جريدة الدستور

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية: إن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في جبين ووجدان كل مصري، وستظل قواتنا المسلحة مدرسة في هزيمة اليأس وقهر المستحيل، ومصدر فخرنا واعتزازنا وأساس نهضتنا وأمننا، وسيظل الشعب المصري خلف قواته المسلحة داعمًا ومحبًا وفخورًا بها.

ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة 

وأشار "حلمي"، في تصريحات، اليوم الخميس، إلى أن هذه الذكرى التي ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء، لافتًا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبدًا فخرًا لنصر أكتوبر المجيد الذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

ولفت إلى أن الإعمار الذي تتبناه الدولة المصرية بناءً على توجيهات الرئيس السيسي هو أحد أهم ركائز تحقيق الأمن بسيناء العزيزة، فسيناء دائمًا في القلب من الوطن ومنَّا جميعًا، معربًا عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز.

ووجه نائب رئيس حزب مصر أكتوبر التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء العظيمة، كما وجه تحية إجلال وتقدير وعرفان لأرواح جنود قواتنا المسلحة الذين تركوا نموذجًا عظيمًا يحتذى به في كيفية العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم وبلدهم الغالي مصر العزيزة القوية.

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