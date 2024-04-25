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سياسي

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: المصريون لم ولن يفرطوا في سيناء مهما كلفهم

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي

هنأ الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء العظيمة، مؤكدا ملحمة من أعظم الملاحم التي قامت بها مصر في التاريخ المعاصر، من أجل مصر والمحافظة على كل ذرة تراب من أرض مصر.

تنمية وتعمير سيناء 

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مناسبة تحرير سيناء تحمل في قلوب المصريين جميعا وخاصة أبناء القوات المسلحة "الذين يساهمون الآن في أعمال التنمية بجميع أنحاء سيناء" ذكرى عظيمة، ولا سيما مع مكانة هذه الأرض الطيبة التي تمثل سدس مساحة مصر، لافتا إن ما يجرى من أعمال تنمية، كانت مطلوبة منذ زمن طويل، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية تجاه تنمية سيناء أثبتت صحتها ونجاحها.

أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام مختلفا، ولا سيما بعدما سيطرت "قواتنا المسلحة على كامل أرض سيناء، حتى في ظل اتفاقية السلام، التي كانت تفرض على مناطق محددة (ج) منزوعة السلاح".

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ذكرى تحرير سيناء 

وشدد الدكتور سمير صبري، على أن تحرير سيناء أعاد السلام للأرض التي لم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفيريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين، روت دماؤهم الذكية هذه الأرض، ليؤكد التاريخ أن الأرض أرضنا وشرفنا، لا نفرط في ذرة رمال واحدة منها، لتبوء كل محاولات الطامعين الذين أرادوا تنفيذ مخطط أهل الشر لتبادل الأراضي وبأن تكون سيناء أرضا للدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن ما تشهده مدن وقرى المحافظة من تحركات نحو التنمية من كافة أجهزة الدولة بغرض عودة الحياة الطبيعية من خلال عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، وبما يحقق طموحات المواطن السيناوي بكافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية بخلاف توفير الخدمات العاجلة وحصر الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل شمال سيناء.

سمير صبري لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرير سيناء

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