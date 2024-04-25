الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة وحقيقية في عهد الرئيس السيسى

النائب صابر عبد القوى
النائب صابر عبد القوى

أكد النائب صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية في جميع المجالات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولي اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في فترة صعبة.

وقال إنه في الوقت الذى واجهت فيه الدولة المصرية العديد من التحديات، فتم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية، وتشهد سيناء في الوقت الحالي طفرة في العمران والزراعة والصناعة والسياحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

التهنئة بذكرى تحرير سيناء 

وتقدم النائب صابر عبد القوى بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء، مضيفًا أن هذا اليوم العظيم سيظل محفورًا في أذهان وقلوب الشعب المصري، يوم تجسدت فيه الروح الوطنية والإرادة الشعبية في وجه المعتدي والمحتل، حتى عادت الأراضي المصرية كاملة إلى أحضان أبنائها، بفخر وعزة وكرامة.

txt

حرب تحريرها واجب مقدس.. نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء

txt

الرئيس السيسى: سيناء تشهد جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة

التضحية من أجل الوطن

 وأشاد صابر عبد  القوى ببسالة وعزيمة أبنائها الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، وأصروا أن يعيدوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم في رسالة للعالم أجمع أن لمصر أبناء مخلصين وشعب حُر لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه.

النائب صابر عبد القوى سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي مكافحة الإرهاب الإرهاب التنمية

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط: العام الحالى شهد أكبر استثمار أجنبى واستثمارات جديدة فى الطريق

برلمانى: ذكرى تحرير سيناء تتزامن مع جهود غير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز

برلمانية: الرئيس السيسى حقق نهضة وتعميرًا بسيناء والقضاء على الإرهاب معًا

وزيرة التخطيط: مصر من أكبر 5 دول العالم فى تحويلات المصريين بالخارج

وزيرة التخطيط: خطة التنمية للعام المالي الجديد تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات

وزيرة التخطيط: تريليون جنيه استثمارات متوقعة للقطاع الخاص بالعام المالي الجديد

عضو بالشيوخ: ذكرى تحرير سيناء ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى

برلمانى: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية 

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

قائمة أسعار الفراخ وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح