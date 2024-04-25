برلماني: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة وحقيقية في عهد الرئيس السيسى

أكد النائب صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية في جميع المجالات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولي اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في فترة صعبة.

وقال إنه في الوقت الذى واجهت فيه الدولة المصرية العديد من التحديات، فتم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية، وتشهد سيناء في الوقت الحالي طفرة في العمران والزراعة والصناعة والسياحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

التهنئة بذكرى تحرير سيناء

وتقدم النائب صابر عبد القوى بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء، مضيفًا أن هذا اليوم العظيم سيظل محفورًا في أذهان وقلوب الشعب المصري، يوم تجسدت فيه الروح الوطنية والإرادة الشعبية في وجه المعتدي والمحتل، حتى عادت الأراضي المصرية كاملة إلى أحضان أبنائها، بفخر وعزة وكرامة.

التضحية من أجل الوطن

وأشاد صابر عبد القوى ببسالة وعزيمة أبنائها الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، وأصروا أن يعيدوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم في رسالة للعالم أجمع أن لمصر أبناء مخلصين وشعب حُر لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه.