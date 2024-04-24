الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسى حقق نهضة وتعميرًا بسيناء والقضاء على الإرهاب معًا

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية استطاعت في فترة وجيزة محاربة الإرهاب واستئصاله من  جذوره الكامنة في سيناء، ولم تنته عند هذا الحد، بل قامت بعمل تعمير وتنمية ونهضة حقيقية في سيناء، كلفت الدولة المليارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

تنمية حقيقية في سيناء 

وأوضحت "خطاب" خلال تصريحات لها اليوم الأربعاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق تنمية حقيقية في سيناء والتي من خلالها أرسل رسائله للداخل والخارج، حيث كانت بمثابة طمأنة للشعب المصري، وتحذير لأي جهة خارجية تتصور أن أطماعها في مصر قد تجد طريقًا للتنفيذ، وقدمت التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وللقادة والضباط وضباط الصف والعسكريين والجنود بمناسبة الذكري الـ42 لتحرير سيناء.

ميزانية ضخمة على تنمية وتعمير سيناء 

وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الدولة أنفقت ميزانية ضخمة على تنمية وتعمير سيناء بالرغم من الظروف العالمية بل رفعت شعار "يد تبنى ويد تحارب الإرهاب"، حيث إن عملية التعمير في سيناء لن تتوقف تحت دعوى أن مصر تحارب الإرهاب، قائلة: "تحية وتقدير لصقور وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لمصر للقضاء على الإرهاب".

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ مشروعات فى سيناء والقناة بـ47 مليار جنيه خلال 10 سنوات، موضحة أنه حسب ما صرحت به وزارة الإسكان تم وجارٍ تنفيذ 150 مشروعًا للطرق، بإجمالى أطوال 1154 كم (منفذ 1012 كم - جارٍ 142 كم)، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعًا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بإجمالى استثمارات 900 مليون جنيه.

حياة خطاب مجلس الشيوخ سيناء تحرير سيناء تنمية سيناء

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