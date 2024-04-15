برلمانية تدعو لسرعة إزالة معوقات منظومة التأمين الصحى الشامل

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل يوفر حماية اجتماعية لغير القادرين وتوفير حماية من الأعباء المالية للأسر غير القادرة، حيث إن المبدأ الأساسي للقانون هو التضامن والتشاركية، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتحمل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة لتوفير رعاية صحية كاملة.

جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأوضحت "خطاب" أنه رغم أهمية المشروع وتنفيذ المرحلة الأولى منه بعدد من المحافظات إلا أن هناك بعض المعوقات التي تواجه منظومة التأمين الصحي، متسائلة عن وجه القصور والتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا المشروع الضخم.

وشددت عضو الشيوخ على ضرورة تشكيل لجنة تضم نواب البرلمان والشيوخ وممثلين من وزراء المالية والصحة لعمل زيارات ميدانية لتفقد محافظات المرحلة الأولى للمشروع للوقوف على المعوقات والقصور الذي يواجه المشروع وأيضًا ترصد الإنجازات التي تمت على أرض الواقع.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ناقشت طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، ووجه البدري طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.