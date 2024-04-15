الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يحيل مناقشة منظومة التأمين الصحي إلى لجنة الصحة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المُقدَّم من العضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وكل ما دار بشأنه من مناقشات لأعضاء المجلس، وكذلك ردود مُمثلي الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان لدراسته ومناقشتة وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس بجلسة قادمة.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت، طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، إن المنظومة الصحية تحتاج الي الكثير والكثير.

وأضاف، أن الصرف علي هذه المنظومة له مردود ايجابي جدا وهي قضية انسانية قبل أن تكون قضية وطنية خالصة.

مطالب برلمانية بشأن "الرعاية الصحية"

وطالب النائب الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مصر الحديثة" رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمُنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المُقدَّم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال دعبس، إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة اقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها، وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها، وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص.

وطالب دعبس، أيضًا بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بها، وأن يكون هناك رقابة جيدة على تلك المنظومة.

مجلس الشيوخ منظومة التأمين الشامل لجنة الصحة والسكان الجلسة العامة النائب محمد صلاح البدرى

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