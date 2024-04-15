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سياسي

حسام الخولي: مصر بدأت تجربة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي

النائب حسام الخولي
النائب حسام الخولي

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بدأت مرحلة وتجربة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم افضل صحة للمصريين، موضحًا أن الدول القوية نفسها لم تستطع أن تقوم بمثلها، قائلا: حتي أمريكا نفسها مقدرتش تنفذ منظومة التامين الصحي الشامل.

وأضاف الخولي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب  محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومةللتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه اصرار كامل علي نجاح المنظومة.

وأشار عضو الشيوخ أن أي خدمة تقدم لابد ان يقابلها أموال تضخ، متسائلا عن نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة، مشددا انه  ليس من البديهي ان تتكفل الدولة بانشاء مستشيات واجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو امر غير معقول، وختم حديثه بسؤال على القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته.

معوقات تنفيذية وتشريعية

من جانبه قال النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هناك عددًا من المعوقات التنفيذية والتشريعية بقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر، وضعف قدرة العنصر البشري والمتدربين. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

النائب حسام الخولي حزب مستقبل وطن التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي صحة المصريين

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