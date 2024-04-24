الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: ذكرى تحرير سيناء تتزامن مع جهود غير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء تأتي اليوم بالتزامن مع الجهود الممتدة والمتواصلة لتحرير سيناء  من الإرهاب، والتي نجحت  القوات المسلحة بفضل القيادة السياسية وعزيمة المصريين في القضاء على براثن الإرهاب وجعل سيناء قِبلة مصر.

رمز للصمود والثبات 

وأكد عبدالنبي أن ذكرى تحرير سيناء تعد رمزًا للصمود والثبات، والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر، وهو ما يتطلب من المصريين تقدير الجهود الضخمة التي بذلها جميع من ساهم في هذا الإنجاز الوطني، ويعاهدون أنفسهم بمواصلة النضال من أجل بناء وطننا وتطويره في جميع المجالات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية وضعت سيناء في بؤرة اهتماماتها منذ بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر.

ذكرى تحرير سيناء 

وتابع: هذا اليوم عيد وطني مصري، استردت فيه مصر أرضها الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير وتضحيات ثمينة بُذلت من قبل أبطال جيشنا الباسل وشعبنا العظيم.

وهنأ "عبدالنبي" الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بحلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

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