الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب عن المنوفية يشكر الرئيس السيسي بسبب «كوبري منشأة القناطر»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

وجه النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إصدار توجيهاته العاجلة إلى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص بدلاً من معدية فرع رشيد دائرة منشأة القناطر بأشمون، والتي شهدت الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص. 

وقال عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الأحد، إن الحادثة أظهرت عددئا من السلبيات، مطالبا بمعالجة مياه مصرف الرهاوي، الذي يصب مخلفاته في مياه نهر النيل، موجها الشكر للقيادة السياسية لدورها الفاعل في الحفاظ على مياه النيل، والعمل على تبطين الترع.

دائرة أشمون محافظة المنوفية للرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي معدية فرع رشيد

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