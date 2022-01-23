نائب عن المنوفية يشكر الرئيس السيسي بسبب «كوبري منشأة القناطر»

وجه النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إصدار توجيهاته العاجلة إلى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص بدلاً من معدية فرع رشيد دائرة منشأة القناطر بأشمون، والتي شهدت الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الأحد، إن الحادثة أظهرت عددئا من السلبيات، مطالبا بمعالجة مياه مصرف الرهاوي، الذي يصب مخلفاته في مياه نهر النيل، موجها الشكر للقيادة السياسية لدورها الفاعل في الحفاظ على مياه النيل، والعمل على تبطين الترع.