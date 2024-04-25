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سياسي

برلماني: الرئيس السيسي حافظ على سيناء بالنهضة والتعمير ومحاربة الإرهاب

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن سيناء أرض مصر الغالية التي ارتوت بدماء رجالها الأبطال البواسل، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يُحافظ عليها بالنهضة الاقتصادية والتعمير ومحاربة الإرهاب، رافضًا أي محاولات أو تلميحات لتهجير الفلسطينين إلى سيناء، قائلًا: "أرض مصرية وستظل مصرية للمصريين".

تحرير سيناء

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، إن الدولة كانت حريصة على تعمير سيناء والقضاء على الإرهاب في آنٍ واحدٍ، مشيرًا إلى أن التعمير والبناء كلَّف الدولة المليارات في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، كان لديه حكمة من هذا التعمير.

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وأفاد عضو لجنة الطاقة والبيئة، بأن تعمير سيناء لم ينته بل هناك مرحلة أخرى ثانية يتم العمل بها على قدمٍ وساق، مُهنئًا الرئيس السيسي، والفريق أول محمـد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

بمجلس النواب سيناء مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهجير الفلسطينين

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