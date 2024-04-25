الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

نائبة سيناوية: الرئيس السيسى وضع سيناء فى قلب الجمهورية الجديدة

النائبة عايدة السواركة
النائبة عايدة السواركة

وجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

يوم خالد في ذاكرة الشعب المصري

وقالت "السواركة"، في تصريحات لها اليوم، يُعد عيد تحرير سيناء يومًا خالدًا في ذاكرة الشعب المصري، فهو رمز للصمود والنصر والإرادة القوية، وستظل هذه الذكرى المجيدة مصدر إلهام للأجيال القادمة، من أجل استكمال معركة البناء والتنمية.

وتابعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عيد تحرير سيناء رمز للصمود والنصر، فهو تجسيد لإرادة الشعب المصري القوية في الدفاع عن أرضه وسيادته، ودماء الشهداء التي روت أرض سيناء دفاعًا عنها لاستردادها من العدو الإسرائيلي.

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مسيرة البناء والتنمية والتعمير

وأوضحت نائبة شمال سيناء، تأتي ذكرى تحرير سيناء حاملة معها مسيرة أخرى تخوضها الدولة المصرية بكل قوة وهى مسيرة البناء والتنمية والتعمير لشبه جزيرة سيناء، وتُولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، حيث أطلقت خطة قومية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات.

وشددت على أن سيناء طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، فهناك مشروعات تنموية كبيرة يتم تنفيذها في سيناء، وستُساهم تنمية سيناء في تعزيز الأمن القومي المصري من خلال استقرار المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وستُساهم تنمية سيناء في تحسين جودة الحياة لأهالى سيناء، وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسي وضع سيناء في عقل وقلب الجمهورية الجديدة.

النائبة عايدة السواركة مجلس النواب شمال سيناء لجنة الدفاع والأمن القومي الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرير سيناء

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