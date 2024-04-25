الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

طلب مناقشة بالشيوخ حول مخاطر تناول الإندومي للأطفال

الإندومي
الإندومي

أعلنت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن تقدمها الأسبوع المقبل بطلب مناقشة عامة الى مجلس الشيوخ بشأن مخاطر منتج الإندومي على صحة الأطفال، وتأثيره على أجهزة الجسم.

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى طلبها: فى الأونة الأخيره انتشر فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاطر تناول الإندومي كمنتج غذائي واحتوائه على ديدان تم الكشف عنها عبر "المجهر" الميكروسكوب، مما يوضح خطورة تناول هذا المنتج سواء للصغار أو الكبار.

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هيئة سلامة الغذاء

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى طلب المناقشة الذى سوف تتقدم به لرئيس مجلس الشيوخ ووزيري الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية إلي أن بعض الأمهات يعتمدن على هذا المنتج كونه  منتج غذائي متكامل،رغم  المخاطر التى نبهنا لها من قبل وتسببه  فى العديد من المشكلات الصحية  للأطفال خاصة فى السن المبكر ومن أبرزها السمنة المفرطة بسبب الدهون المشبعة.

وقالت النائبة ريهام عفيفي  :أن بعض الدراسات تشير إلي أن توابل الإندومي قد تؤدى إلي التسمم فى الدم والدماغ وهذة الأبحاث منشورة فى كثير من المجلات العلمية في العالم  .

توعية بمخاطر تناول الأطفال الإندومى

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي إلي أهمية وجود توعية بمخاطر تناول الأطفال لمنتج الإندومى،لاسيما فى ظل انتشار أكشاك وعربات طعام  لبيعه أمام المدارس الحكومية والخاصة وكذلك داخل الأندية، وحرص كثير من الأطفال على شرائه عقب الانتهاء من أمتحانات نهاية العام  .
وشددت النائبة ريهام عفيفي  على ضرورة عقد اجتماع طارىءللجنة الصحة بمجلس الشيوخ لتوضيح إجراءات المتابعة والرقابة من الجهات المعنية على المنتجات مجهولة المصدر التى يتم بيعها للأطفال بالمدارس وكذلك منتج الإندومي.

عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ منتج الإندومي الأطفال الجسم مواقع التواصل الاجتماعي

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