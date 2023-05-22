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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أول تحرك برلمانى بسبب وفاة طفل بالإندومى الحار: استمرار هذا المنتج بالأسواق كارثة

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

تقدمت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزارة الصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك بشأن مخاطر تناول «الإندومي» على صحة الأطفال والشباب، والإجراءات المتخذة للمراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، فى طلب المناقشة، إن واقعة وفاة طفل بسبب تناول وجبة الإندومي الحار، وذلك بعد شعوره بالتعب وتدهور كليته، تفتح ناقوس الخطر حول كارثة استمرار هذا المنتج بالأسواق.

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي قائلة: عن أسباب عدم سحب عينات عشوائية من الإندومي للتأكد من صلاحيته للاستخدام، لا سيما فى ظل التحذيرات التى أطلقتها هيئة سلامة الغذاء من أكياس التوابل والمكونات الخاصة بتصنيع المنتج.

وشددت على ضرورة الاستماع إلى وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء للتعرف على حقيقة المخاطر التى تحدث داخل جسم الإنسان حال استمرار تناول وجبة الإندومي، والتى تعتبر من الأطعمة المحببة بالأخص للأطفال.

وقالت إنها لاحظت أنها الوجبة الرئيسية لأطفال المدارس، حيث تقوم بعض محلات السوبر ماركت بتخصيص ركن لإعداده وتقوم ببيعه كوجبة سريعة لهؤلاء الأطفال.

كما طالبت بدعوة جهاز حماية المستهلك للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن سحب عينات من الإندومى الحار الكورى، والذى تسبب فى وفاة طفل.

يشار إلى أن الأيام الماضية قد شهدت وفاة طفل بسبب تناوله وجبة إندومي حار كورى، وقالت شقيقة المتوفى إن حالة شقيقها تدهورت كثيرا بعد تناول الإندومي (الحراق)، ووافته المنية داخل المستشفى بعد حجزه مدة 5 أيام، إلا أن كل الإسعافات لم تسهم فى إصلاح كليته.

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