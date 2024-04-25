الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

شروق عجمى تغنى فى احتفالات dmc بعيد تحرير سيناء ( فيديو)

الفنانة شروق عجمي
الفنانة شروق عجمي

غنت الفنانة شروق عجمي بعض الأغاني الوطنية في احتفالات مجموعة قنوات dmc بعيد تحرير سيناء اليوم الخميس، 25 أبريل.

احتفالات تحرير سيناء

وحلت الفنانة ضيفة في برنامج 8 الصبح المذاع علي قناة dmc لتبدأ احتفالات القناة ببعض الأغاني الوطنية التي عبرت عن حب مصر والمصريين وفرحتهم بعودة سيناء الحبيبة الغالية كاملة إلى حضن الوطن.

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وجاءت في مقدمة الحلقة أغاني “صباح الخير يا سينا “ التي غناها الفنان عبدالحليم حافظ، كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل، تبعتها أغنية الفنانة شادية "مصر اليوم في عيد" تأليف عبدالوهاب محمد وألحان عمر الجيزاوي وجمال سلامة، ثم أغنية "حبايب مصر" للفنانة عليا التونسية، كلمات مصطفي الضمراني وألحان حلمي بكر.

يأتي ذلك في إطار احتفالات القناة بأعياد تحرير سيناء والتي بدأت صباح اليوم علي  شاشة قناة dmc.

 

 

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