الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم تدريبا للعاملين والمستفيدين من خدمات مشروع "سيل" بأسوان

مشروع سيل
مشروع سيل

قام المعمل المركزي  للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة،  بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "SAIL"، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، برفع الوعي لدى القطاع الزراعي، فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيراتها وسبل التكيف معها.

و قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "SAIL"، في تدريب والعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظة اسوان اليوم الخميس على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف في التغيرات المناخية.

شرح التغيرات المناخية وتأثيراتها

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن  المعمل المركزي للمناخ بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وقاموا بشرح التغيرات المناخية وتأثيراتها كما قاموا بطرح العديد من الأفكار العلمية التطبيقية التي قام المعمل بتنفيذها مثل حماية اشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية وشرح الجوانب الفنية.

الزراعة على مصاطب

 كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية.

وتم شرح استخدام الميكنة الزراعية من اجل تطبيق الادارة المزرعية المتكاملة والتي تساعد على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية كما قام الباحثين من معهد المحاصيل الحقلية والبساتين بشرح الأصناف الجديدة والخريطة المحصولية والصنفية من أجل الزراعة في الوقت الملائم للحاصلات الزراعية واستخدام الأصناف النباتية المناسبة لكل منطقة مناخية.

 ولقد ناقش الحاضرين تلك النقاط والمعوقات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها وبالتعاون مع إدارة المشروع كما طالب المزارعين بمزيد من تلك الدورات التدريبية للتعرف على التقنيات الحديثة بصورة مستمرة، وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم المزارعين.

الزراعة تدريب العاملين المستفيدين خدمات مشروع سيل بمحافظة

مواد متعلقة

البحوث الزراعية تنظم برنامجا تدريبيا بمقر المعمل المركزى لبحوث التصميم

"البحوث الزراعية" ينظم ورشة عمل عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

الإنجيلية تحتفل بجائزة "صموئيل حبيب" للتميز في العمل التطوعي

معمل المناخ الزراعى ينظم ندوة حول الإجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية

المعمل المركزى للمناخ ينظم ندوة حول "الصادرات والواردات الزراعية بين الواقع والمأمول"

"التضامن" تُعلن أعداد ذوي الهمم المستفيدين من برنامج "مودة"

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

الأكثر قراءة

عاجل..أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل|الرئيس السيسى: تحرير سيناء كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام