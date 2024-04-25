"الزراعة" تنظم تدريبا للعاملين والمستفيدين من خدمات مشروع "سيل" بأسوان

قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "SAIL"، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، برفع الوعي لدى القطاع الزراعي، فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيراتها وسبل التكيف معها.

و قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "SAIL"، في تدريب والعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظة اسوان اليوم الخميس على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف في التغيرات المناخية.

شرح التغيرات المناخية وتأثيراتها

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن المعمل المركزي للمناخ بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وقاموا بشرح التغيرات المناخية وتأثيراتها كما قاموا بطرح العديد من الأفكار العلمية التطبيقية التي قام المعمل بتنفيذها مثل حماية اشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية وشرح الجوانب الفنية.

الزراعة على مصاطب

كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية.

وتم شرح استخدام الميكنة الزراعية من اجل تطبيق الادارة المزرعية المتكاملة والتي تساعد على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية كما قام الباحثين من معهد المحاصيل الحقلية والبساتين بشرح الأصناف الجديدة والخريطة المحصولية والصنفية من أجل الزراعة في الوقت الملائم للحاصلات الزراعية واستخدام الأصناف النباتية المناسبة لكل منطقة مناخية.

ولقد ناقش الحاضرين تلك النقاط والمعوقات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها وبالتعاون مع إدارة المشروع كما طالب المزارعين بمزيد من تلك الدورات التدريبية للتعرف على التقنيات الحديثة بصورة مستمرة، وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم المزارعين.