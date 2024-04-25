موعد تغيير الساعة في مصر للتوقيت الصيفي 2024

ساعات قليلة من الوقت تفصلنا عن تغيير الساعة وتأخيرها مدة 60 دقيقة، وذلك للإعلان عن بدء التوقيت الصيفي بحيث تكون الساعة القانونية في مصر ووفقا للقانون رقم 42 لسنه 2023 فالتوقيت الصيفي يبدء في مصر اعتبارًا من الجمعة الاخيرة في شهر ابريل أى الساعة الثانية عشر صباحًا اليوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

واليوم الخميس 25 أبريل يتم تغيير التوقيت لتصبح الساعة من 12 صباحًا اى منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحًا؟، وحتى هذه اللحظة يتم العمل بالتوقيت الشتوي الذي بدء تطبيقة منذ منتصف يوم 27 أكتوبر 2023 واستمر نحو 6 أِشهر.

التوقيت الصيفي

يبلغ عدد الدول الخاصة بتطبيق التوقيت الصيفي 70 دولة، وذلك بأهداف خاصة بالترشيد وبهدف الحصول على ساعات نهار أطول مما يساهم في ذلك في توفير طاقة بشكل أكبر، ويقلل من الحاجة إلى الاضاءة الكهربائية في ساعات الصيف الحارة

ويأتي العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنين من الالغاء، وينص القرار الذي أًصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان نص القرار كما يلي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

تغيير الرحلات

والمهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بالهيئة العامة للمساحة، قال أن تغيير الساعة في مصر وبداية العمل على التوقيت الصيفي سيبدء من اليوم في الساعه 12 صباحا، وبدأت عدد من المؤسسات الحيوية الاستعداد لبدء التوقيت الصيفي 2024 حيث اعلنت الشرطة الوطنية مصر للطيران انه سوف تقلع جميع الرحلات طبقا للتوقيت الصيفي لكي لا تتاخر الرحلات أو يحدث بها خلل.