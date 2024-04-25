الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تغيير الساعة في مصر للتوقيت الصيفي 2024

تغيير الساعة في مصر
تغيير الساعة في مصر

ساعات قليلة من الوقت تفصلنا عن تغيير الساعة وتأخيرها مدة 60 دقيقة، وذلك للإعلان عن بدء التوقيت الصيفي بحيث تكون الساعة القانونية في مصر ووفقا للقانون رقم 42 لسنه 2023 فالتوقيت الصيفي يبدء في مصر اعتبارًا من الجمعة الاخيرة في شهر ابريل أى الساعة الثانية عشر صباحًا اليوم 

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 

واليوم الخميس 25 أبريل يتم تغيير التوقيت لتصبح الساعة من 12 صباحًا اى منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحًا؟، وحتى هذه اللحظة يتم العمل بالتوقيت الشتوي الذي بدء تطبيقة منذ منتصف يوم 27 أكتوبر 2023 واستمر نحو 6 أِشهر.

الخطوات الصحيحة لضبط ساعتك مع بدء التوقيت الصيفي

مواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

"محلية النواب" عن التوقيت الصيفى: يوفر لشركات الكهرباء 25 مليون دولار شهريًا

الموعد الجديد لمباراة الأهلى ومازيمبى بعد تطبيق التوقيت الصيفى

التوقيت الصيفي 

يبلغ عدد الدول الخاصة بتطبيق التوقيت الصيفي 70 دولة، وذلك بأهداف خاصة بالترشيد وبهدف الحصول على ساعات نهار أطول مما يساهم في ذلك في توفير طاقة بشكل أكبر، ويقلل من الحاجة إلى الاضاءة الكهربائية في ساعات الصيف الحارة

ويأتي العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنين من الالغاء، وينص القرار الذي أًصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان نص القرار كما يلي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

تغيير الرحلات 

والمهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بالهيئة العامة للمساحة، قال أن تغيير الساعة في مصر وبداية العمل على التوقيت الصيفي سيبدء من اليوم في الساعه 12 صباحا، وبدأت عدد من المؤسسات الحيوية الاستعداد لبدء التوقيت الصيفي 2024 حيث اعلنت الشرطة الوطنية مصر للطيران انه سوف تقلع جميع الرحلات طبقا للتوقيت الصيفي لكي لا تتاخر الرحلات أو يحدث بها خلل.

موعد تعديل التوقيت الصيفي صل الصيف جوجل التوقيت الشتوي مجلس الوزراء

مواد متعلقة

لتطبيق التوقيت الصيفى.. تعديل جدول الرحلات الجوية لمصر للطيران

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وكيفية تغيير الساعة في الهواتف

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

"رحت للشيخ ومعرفش".. مصير المتهم بقتل طفلة بعد هتك عرضها بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام