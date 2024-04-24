الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

"المصريين الأحرار" يؤيد تصريحات الرئيس السيسي بشأن وقف حرب غزة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أثنى حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية والمُؤكدة على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، محذرًا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما ستسببه من كارثة إنسانية في القطاع وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

وقال الدكتور عصام خليل، إنه على المجتمع الدولي أهمية الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة.

 

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وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

طالب النائب عصام خليل  المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحرب في غزة،  فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال والعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين.

وأكد النائب عصام خليل أن الحزب بكافة أعضاءه الدعم الكامل للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس  عبد الفتاح السيسي فيما تتخذه من قرارات أو اجراءت للحافظ علي الأمن القومي المصري.

المصريين الأحرار السيسي رفح القطاع عصام خليل المساعدات

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