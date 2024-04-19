الجمعة 19 أبريل 2024
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سياسي

برلماني: الدولة حريصة على تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، إن الدولة حريصة على تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنذ اللحظة الأولى للحوار الوطنى وهناك اهتمام كبير من قبل مختلف هيئات ومؤسسات الدولة لمخرجات الحوار الذى ساهم فى خلق حالة من الزخم السياسى والحزبى خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الحرية في تصريحات صحفية له، أن الحكومة سبق وأعلنت عن تفعيل مخرجات الحوار الوطنى، ولعل تقرير وزيرة الثقافة، المرسل لرئيس مجلس الوزراء، حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني يؤكد للجميع أن الحكومة جادة فى تفعيل المخرجات.

 

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وأكد النائب معتز محمود، أن مخرجات الحوار الوطنى بشأن قضية  الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية التى أجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، بناء الوعي الجمعي ليس مسؤولية وزارة بمفردها، واليوم الوزارة تعلن عن خطتها لتفعيل المخرجات مما يعكس تضافر الجهود وتكامل الدور والجدية فى تفعيل التوصيات وهو ما يقطع الطريق على المشككين بشأن الحوار الوطني وتعامل الدولة مع المخرجات والتوصيات وأنه شكل حالة كبيرة من الزخم السياسى والحزبى فى مصر على مدار الفترة القليلة الماضية.

النائب معتز محمود مجلس النواب الحرية المصري الحوار الوطنى القيادة السياسية

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