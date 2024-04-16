الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

لليوم السادس.. "حماة الوطن" يُشارك في فعاليات المنحة التدريبية لمكافحة الفقر بالصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل وفد حزب حماة الوطن لدولة الصين، برئاسة الدكتور عمرو سليمان أمين اللجان النوعية المتخصصة، لليوم السادس، حضور فعاليات منحة تدريبية حول بناء القدرات في مجال تحسين سبل العيش، والحد من الفقر للدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، وهي مهمة بحثية علمية إستثنائية، وورش عمل بمركز التعاون الاقتصادي الدولي بمقاطعة فوجيان والتي تقدمها الحكومة الصينية في مجال مكافحة الفقر، والتي بدأت دوراتها التدريبية منذ الصيف الماضي، لأول فوج من شباب الحزب بجامعة جيجيانج بمدينة هانزو.

وضم وفد "حماة الوطن" بالصين برئاسة الدكتور عمرو سليمان أمين اللجان النوعية المتخصصة، في اليوم الأول للمنحة التدريبية حول بناء القدرات في مجال تحسين سبل العيش، والحد من الفقر للدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، بمركز التعاون الاقتصادي الدولي بمقاطعة فوجيانج والتي تقدمها الحكومة الصينية في مجال مكافحة الفقر.
وتأتي المنحة في إطار التعاون الوثيق بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب حماة الوطن في إطار مكافحة الفقر، وخطة حزب حماة الوطن التنموية القائمة على مكافحة الفقر، وتعزيز قدرات القرى الأكثر فقرا في ربوع الدولة ودعم توجه القيادة السياسية في هذا الشأن.

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حماة الوطن الصين الدكتور عمرو سليمان تحسين سبل العيش مبادرة الحزام

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