الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: تصديق السيسي على قانون «رعاية المسنين» يهدف لتعزيز حقوقهم

هناء أنيس رزق الله
هناء أنيس رزق الله

علقت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري على تصديق الرئيس السيسي على قانون "رعاية حقوق المسنين".

وأشادت هناء، على أن تصديق الرئيس السيسي، على قانون «رعاية المسنين»، يؤكد اهتمام الدولة بفئات المجتمع وطوائفه، وأن الرئيس السيسي دائمًا يقف في صالح المواطن في كل الأحوال.

وشددت عضو مجلس النواب، خلال بيان لها، مساء اليوم، على أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.

وأردفت إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

أضافت أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.

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برلمانية: تصديق السيسى على "رعاية حقوق المسنين" يؤكد الاهتمام بفئات المجتمع

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برلمانية تُطالب الحكومة بالتفعيل الحقيقى لقانون رعاية المسنين

قانون رعاية المسنين

ويستهدف القانون تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

وألزم القانون بموجب المادة الثالثة وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.

ويهدف القانون كذلك لتوفير حياة كريمة لكبار السن وتسهيل عملية مشاركتهم في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.

النائبة هناء أنيس رزق الله الشعب الجمهوري حقوق المسنين السيسي المواطن

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