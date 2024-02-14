برلمانية تُطالب الحكومة بالتفعيل الحقيقى لقانون رعاية المسنين

قالت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع؛ يمثل أهمية كبيرة لعدد لا بأس به من أصحاب الحقوق علينا، كبار السن الذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.

وأشارت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن أهمية القانون تأتي مما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصًا أن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصًا الأمور الصحية والخدمية التي تتطلب اهتمامًا أكثر.

العديد من الامتيازات للمسنين

وأكدت عضو مجلس النواب أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.

وشددت رغدة نجاتي على أنه على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصًا أننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب، موضحة أن دور المسنين المنتشرة على مستوى الجمهورية غير كافية مقارنة بأعداد المسنين، كما أن الخدمات المقدمة في حاجة لإعادة النظر.

ولفتت إلى أن الرعاية الصحية واحدة من أهم الحقوق التي يجب التركيز عليها للمسنين، منوهة بأن القانون يتضمن العديد من التسهيلات في تقديم الخدمات العلاجية التي هم في أمس الحاجة إليها؛ نظرًا لتقدم السن.

وقالت عضو مجلس النواب إن قانون رعاية حقوق المسنين يأتي تأكيدًا لالتزام مصر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتضمن العديد من الحقوق لكل فئات المجتمع.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي بضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي على أرض الواقع، لكل ما جاء في نصوص قانون المسنين من حقوق وامتيازات.