الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: طلب إحاطة للرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك بشأن الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي. 

وأوضحت النائبة هند رشاد في طلب الإحاطة أن وزارة التموين أعلنت عن بدء الأوكازيون الشتوي، وهو ما يتطلب بالضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون التي أعلنت عنها الوزارة.

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وأكدت النائبة هند رشاد على ضرورة أن يكون هناك قناة للتواصل المباشر بين المواطنين والوزارة، بالإضافة لتنظيم عدد من الجولات الميدانية المباشرة على المحال المشاركة فى الأوكازيون للوقوف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تغليظ عقوبة طرح عروض وهمية، على أن يتم سرعة تحرير محاضر للمخالفين، وإعلان ذلك فى مختلف وسائل الإعلام لردع المخالفين والمتجاوزين، وكل من يخالف التعليمات والمواصفات المنصوص عليها.

لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير التموين رئيس جهاز حماية المستهلك

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