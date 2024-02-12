رضا صقر: التصريحات الإسرائيلية تغذية لآلة القتل في غزة.. وجاهزون لسيناريوهات اجتياح رفح

وصف رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بأنها تغذية لآلة القتل الإسرائيلية بحث المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، قبل أن يمتد لرفح الفلسطينية التي أصبح وشيكًا أن تشهد كارثة إنسانية وفاجعة تضاف لسلسة الكوارث التي كان جيش الاحتلال بطلها منذ اندلاع العدوان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وقال "صقر" في تصريحات له، إن وزير المالية الإسرائيلي، بدلًا من محاسبة نفسه وحكومته على الإخفاق الذي تعرضت له بلاده في السابع من أكتوبر، يلفق تهمًا لمصر بشأن الأحداث التي وقعت ويتبنأ دون معلومات يستند إليها بمن هو المتسبب في تلك الأحداث.

وأشار “صقر” إلى أن مصر وهي تدعم حق الدفاع عن الأرض ومقاومة الاحتلال، فإنها تحكم سيطرتها على أراضيها، ولا يمكن أن تقبل بتصريحات غير مسؤولة من أناس يُفترض فيهم تحمل المسؤولية تجاه التصريحات التي يدلون بها.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن موقف مصر قوي وهي لا تتهاون تجاه ما يحدث الآن، في قطاع غزة ورفح، فهي مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة التي يتوقع حدوثها حال حدث اقتحام إسرائيلي لرفح، مشددًا على أن هذا الاقتحام إن حدث، ستحدث فاجعة وكارثة إنسانية حقيقة تهدد حياة مليون ونصف المليون من أهالي فلسطين.

وحذر من أن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، يجرون المنطقة لحرب أوسع لن بسلم منها أحد، ولن يخرج منها أحد منتصرًا، خاصة وأن معاهدة السلام التي تجمع مصر وإسرائيل، أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى.