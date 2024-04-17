الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المستقلين الجدد": القمة المصرية البحرينية استمرار لجهود وقف الحرب على غزة

هشام عناني
هشام عناني

أكد حزب المستقلين الجدد، على أن عقد القمة المصرية البحرينية في هذا التوقيت، هو تأكيد على أن مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب على غزة، في محاولة لحشد رأي عربي ودولي عام رافض لاستمرار الحرب.

وأشاد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات له، بثبات الموقف المصري من خلال قيادته الرافض لتصفية القضية على حساب دول الجوار؛ وعلى الرفض القاطع لأي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين.

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حزب المستقلين الجدد: قرار وقف إطلاق النار فرصة لإدخال المساعدات إلى غزة

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حزب "المستقلين الجدد": مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، على دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية في جهودها التي بدأت منذ اللحظة الأولى للحرب على كل الأصعدة الدولية والعربية جنبًا إلى جنب، فضلًا عن الدعم الشعبي المصري لشقيقه الفلسطيني، والإصرار على أن تكون مصر من خلال جهودها الشريان الأصيل لوصول المساعدات للشعب الفلسطيني المحتل في غزة.

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