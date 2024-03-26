الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المستقلين الجدد: قرار وقف إطلاق النار فرصة لإدخال المساعدات إلى غزة

غزة
غزة

عبّر حزب المستقلين الجدد عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مطالبين بسرعة تنفيذ هذا القرار الذي يعد الأول من نوعه من بداية الحرب على غزة، ويعتبر خطوة جيدة في ظل وجود انحياز أمريكي لإسرائيل.

القرار يتميز بأنه غير مشروط 

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان صادر عن الحزب، أن القرار يعد خطوة جيدة في أن يتم الوقف الفوري لإطلاق النار في رمضان رغم أنه جاء متأخرا كثيرا في ظل الفيتو الأمريكي الذي عرقل أكثر من قرار سابق لوقف إطلاق النار، مضيفا أن هذا القرار يتميز بأنه غير مشروط وغير مرتبط بشروط لتطبيقه من كل الأطراف، وهو الأمر الذي يميزه عن مشروع القرار الأمريكي الذي عرقله الفيتو الروسي.

فرصة لالتقاط الأنفاس ودخول المساعدات الإنسانية

وأوضح الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن القرار فرصة لالتقاط الأنفاس ودخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع وبقوة، خاصة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشددا على أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يظهرا حديتهما وقدرتهما في إرغام إسرائيل على تنفيذ القرار، لا سيما أن إسرائيل ستحاول الالتفاف حول القرار بربط الوقف الفوري لإطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين أو الرهائن لدى حماس، وهو الأمر الذي لم يتضمنه القرار.

حزب المستقلين الجدد مجلس الأمن وقف إطلاق النار قطاع غزة شهر رمضان غزة

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