"الاتحاد": قرار وقف إطلاق النار يجب أن يكون خطوة لإنهاء العدوان على غزة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة أن يكون قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذه مجلس الأمن، خلال شهر رمضان المبارك، بداية وخطوة لاتخاذ قرار آخر لوقف إطلاق النار بشكل نهائي في قطاع غزة، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب والعدوان الذي يتعرضون له على يد الاحتلال الإسرائيلي.

على مجلس الأمن تحمل مسئوليته ويضمن وقفًا شاملًا ونهائيًا لإطلاق النار في قطاع غزة

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مجلس الأمن بعدما عجز على مدار خمسة أشهر كاملة في استصدار قرار لوقف إطلاق النار، نجح أخيرًا في تبني مشروع لوقف الاقتتال في غزة طوال شهر رمضان لأسباب إنسانية، معربًا عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسئوليته ويضمن وقفًا شاملًا ونهائيًا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واضطلاع الدول الكبرى بمسئولياتها وممارسة دورها في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف همجيته ووحشيته التي يمارسها في غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

دور مصر فى الضغط على المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى قرار وقف لإطلاق النار

وثمّن رئيس حزب الاتحاد دور مصر فى الضغط على المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى قرار وقف لإطلاق النار من جانب مجلس الأمني، مؤكدًا أن جهود مصر سوف تتواصل من أجل التوصل إلى توقف نهائي وشامل في غزة، والبدء في إعادة إعمارها وتجنيب أهلها ويلات العدوان الإسرائيلي الغاشم.

من جانبه، رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، مطالبًا بسرعة تنفيذ القرار الذي يسهم في تخفيف المعاناة عن أكثر من 2 مليون فلسطيني يواجهون الموت قصفًا وجوعًا وبسبب غياب الرعاية الطبية.

وأوضح "محسب" أن القرار صدر أخيرًا بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت جميع المحاولات السابقة لإصدار قرار بوقف إطلاق النار عبر اللجوء إلى حق النقض الفيتو، مؤكدًا أنه رغم محدودية القرار والالتزامات الواردة به، إلا أنه بات ضرورة لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.