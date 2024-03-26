الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بعد قرار مجلس الأمن.. برلمانى يطالب المجتمع الدولى بالتصدى لأى عملية عسكرية فى رفح

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، ضرورة وجود تحركات دولية سريعة ومكثفة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لسرعة تنفيذ  قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على قطاع غزة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي ينجح فيها المجلس في إصدار هذا القرار المحدود زمنيًا من اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، في ظل محاولات أمريكية مستمرة لعرقلة إصدار أي قرار في هذا الشأن من خلال استخدام حق النقض الفيتو.

"عربية النواب" تُطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

محاولات التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس

 

وقال "صبور" إن الولايات المتحدة تواجه حرجًا دوليًا كبيرًا بسبب دعمها اللا محدود لإسرائيل في حربها اللا إنسانية على قطاع غزة، وربما يكون ذلك سبب امتناعها عن التصويت على القرار، الذي جاء بعد سقوط ما يُقدر بـ٣٣ ألف شهيد منذ اندلاع الحرب معظمهم من النساء والأطفال، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة ومصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية يرافقها تبادل للرهائن والأسرى.

"العسومي": جرائم الاحتلال في غزة كشفت عجز مجلس الأمن عن إدارة المنظومة الدولية

 

التصدي لأي عملية عسكرية برية في مدينة رفح


كما دعا عضو مجلس الشيوخ للتصدي لأي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، التى تُعد الملاذ الآمن الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني نازح، مؤكدًا أن أي تحرك عسكري في المدينة الصغيرة المكتظة ستكون له تداعيات إنسانية كارثية، ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين، كما أنها قد تؤدي إلى توسيع دائرة العنف وتؤثر على استقرار المنطقة، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

 

txt

الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

 

تحركات دولية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية لغزة 


وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة وجود تحركات دولية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، في محاولة لاحتواء احتياجات السكان الذين يعانون بسبب تدني الأوضاع الإنسانية، وتذليل العقبات التي تضعها إسرائيل لعرقلة دخولها، كذلك التصدي للمحاولات الإسرائيلية للنيل من الدور المحوري، الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مطالبًا دول العالم باستمرار دعم الوكالة التي تعمل بشكل حصري داخل القطاع.

النائب احمد صبور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة شهر رمضان مجلس الأمن أحداث الحرب على غزة النواب الشيوخ البرلمان الدستور اجتياح رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

فتاة تقود خالها لـ"حبل المشنقة" بالشرقية

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟