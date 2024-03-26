"عربية النواب" تُطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بـقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، مطالبًا بسرعة تنفيذ القرار الذي يسهم في تخفيف المعاناة عن أكثر من ٢ مليون فلسطيني يواجهون الموت قصفًا وجوعًا وبسبب غياب الرعاية الطبية.

إتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية

وأوضح "محسب" أن القرار صدر أخيرًا بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت جميع المحاولات السابقة لإصدار قرار بوقف إطلاق النار عبر اللجوء إلى حق النقض الفيتو، مؤكدًا أنه رغم محدودية القرار والالتزامات الواردة به، إلا أنه بات ضرورة لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن القرار يعكس تحولًا كبيرًا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية عن سقوط 32333 شهيدًا، أغلبهم من النساء والأطفال، مشددًا على ضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن، خاصة أن التدهور الإنساني داخل القطاع وصل إلى مستوى شديد التدهور في ظل تعرض الفلسطينيين المحاصرين لشبح المجاعة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التحرك العاجل من كل القوى الإقليمية والدولية، من أجل زيادة حجم المساعدات التي يتم إرسالها للقطاع، والضغط على إسرائيل لإزالة جميع العوائق أمام التي تضعها لعرقلة وصول المساعدات، مع توفير مسار آمن يضمن وصولها إلى جميع مناطق القطاع.