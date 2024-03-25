عمرو عكاشة: لقاء الرئيس وجوتيريش حمل رسائل هامة لدعم القضية الفلسطينية

أكد عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حمل رسائل هامة للمجتمع الدولي باستمرار دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

وأضاف “عكاشة” في تصريحات صحفية له، أن الزيارات المتتالية لسكرتير عام الأمم المتحدة لمعبر رفح، تأكيد على دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة جوتيريش لمعبر رفح ومتابعة مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع من خلال معبر رفح، والدور اللوجستي الذي تقوم به الدولة المصرية، لتسهيل دخول المساعدات إلى سكان القطاع، يكشف زيف الادعاءات الباطلة التي كان يروجها الاحتلال الإسرائيلي حول إغلاق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وشدد عمرو عكاشة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وفتح آفاق المسار السياسي، من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التحرك العاجل، لإدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع.