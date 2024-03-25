المؤتمر: التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا غير مسبوقة محليًا ودوليًا

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي يبذل جهود غير عادية على مدار الفترة الأخيرة، ولم يتوقف دوره محليا فقط، بل التحالف له دور عظيم فى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء فى قطاع غزة، ومن ثم فدوه أصبح على مستوى الدول.

نموذج فريد للعمل الأهلي

وتابع غنيم:" التحالف يقوم بدور عظيم داخليا وخارجيا، وجسد روح التكافل والتضامن من خلال مبادراته الإنسانية داخل مصر وخارجها بالقوافل المقدمة من آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأصبح مثال يحتذي به ونموذج فريد للعمل الأهلي وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون.

المؤتمر يشيد بجهود التحالف في دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأشار السعيد غنيم، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كثف من جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المُنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية، وهو ما يبرز أهمية دوره الأصيل في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حياتهم المعيشية، وتضافر الجهود مع الدولة لدعم غير القادرين والفئات البسيطة

ذراع تنموي لدعم جهود الدولة

أكد غنيم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدور غير مسبوق ومن ثم فهو يعتبر ذراع تنموي لدعم جهود الدولة المصرية، خاصة وأن التحالف يُعد آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى، إضافة لدوره الكبير فى تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.