الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

المؤتمر: التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا غير مسبوقة محليًا ودوليًا

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن  التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي يبذل جهود غير عادية على مدار الفترة الأخيرة، ولم يتوقف دوره محليا فقط، بل التحالف له دور عظيم فى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء فى قطاع غزة، ومن ثم فدوه أصبح على مستوى الدول.

عضو التحالف الوطني بمطروح: نستهدف الأسر الأكثر احتياجا بالقري والتجمعات الصحراوية

نموذج فريد للعمل الأهلي

وتابع غنيم:" التحالف يقوم بدور عظيم داخليا وخارجيا، وجسد روح التكافل والتضامن من خلال مبادراته الإنسانية داخل مصر وخارجها بالقوافل المقدمة من آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأصبح مثال يحتذي به ونموذج فريد للعمل الأهلي وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون.

مهام وتشكيل مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي

المؤتمر يشيد بجهود التحالف في دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأشار السعيد غنيم، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كثف من جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المُنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية، وهو ما يبرز أهمية دوره الأصيل في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حياتهم المعيشية، وتضافر الجهود مع الدولة لدعم غير القادرين والفئات البسيطة

6 مزايا يتمتع بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى بموجب القانون الجديد

ذراع تنموي لدعم جهود الدولة  

أكد غنيم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدور غير مسبوق ومن ثم فهو يعتبر ذراع تنموي لدعم جهود الدولة المصرية،  خاصة وأن التحالف يُعد آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى، إضافة لدوره الكبير فى تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

المؤتمر التحالف الوطني التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي الأهلي التنموي مصر حزب الدستور الدكتور السعيد غنيم

الأكثر قراءة

عاجل|انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟