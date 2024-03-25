الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

6 مزايا يتمتع بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى بموجب القانون الجديد

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

يرصد "الدستور" أبرز مواد قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي الجديد، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لبدء تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية وفق المهلة المنصوص عليها.

ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق صدى واسع في الشارع المصري، وذلك من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، ليكونوا جميعًا كيانًا واحدًا له دور فعال في المجتمع.

ويهدف التحالف، وفقًا لتعريف القانون، إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل الخدمات العامة وغيرهـا مـن برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.

ومنح القانون الجديد عددًا من الامتيازات للتحالف يتمتع بها، وذلك على النحو التالي:

1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيد التي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفًا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـًا، والتـي تفـرض مستقبلًا علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا، والتـي يقـع عبؤها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفًـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (۱۰%) من صافي دخله.

5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

6. إعفاء بنسبة 50 فى المائة من مقابل خدمات مرافق الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات.

كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويكون لرئيس الجمهوريـة الحق في إعفاء بعـض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمهـا التحالف كليًا أو جزئيًا من أي ضرائب أو رسوم أخرى.

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